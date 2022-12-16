Росіяни атакували Запоріжжя та Запорізьку область.

Ворог завдає ракетних ударів по Запорізькій області. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Ворог завдає ракетних ударів", - зазначив він. Старух закликав людей залишатися в безпечних місцях.

Згодом секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що росіяни також атакували Запоріжжя. За його даними, станом на 09:40 по місту нанесено вже близько 12 ракетних ударів.

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Ракетна атака по Україні сьогодні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, наразі триває масштабна російська ракетна атака по Україні.

Відомо про влучання по трьох об'єктах критичної інфраструктури на Харківщині, зокрема в Харкові. На Київщині, зокрема в Києві, та Полтавщині спрацювала протиповітряна оборона.

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