РФ неодноразово звинувачувала США та союзників по НАТО в участі у конфлікту.

Росія сьогодні, 27 вересня, звинуватила західних союзників України в тому, що вони нібито допомогли у плануванні та проведенні ракетного удару по штабу Чорноморського флоту у тимчасово окупованому Криму.

"Безсумнівно, що атака була заздалегідь спланована з використанням засобів західної розвідки, супутникових засобів НАТО і літаків-розвідників і була здійснена за порадою американських і британських силових відомств і в тісній координації з ними", — заявила прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова, яку цитує The Associated Press.

Зазначається, що РФ неодноразово звинувачувала США та союзників по НАТО в участі у конфлікту через постачання зброї, надання розвідданих та допомогу у плануванні атак на російські об’єкти.

Відео дня

Згідно з непідтвердженою інформацією, під час нападу на штаб-квартиру Чорноморського флоту були використані ракети Storm Shadow, надані Україні Великою Британією та Францією. Британське міноборони не дало коментарів щодо цього.

Додається, що звинувачення РФ з’явилося після того, як командир флоту адмірал Віктор Соколов показався на відео. Хоча раніше стверджувалось, що він загинув.

Удар по штабу Чорноморського флоту РФ

22 вересня українські військові уразили штаб Чорноморського флоту в Севастополі, а також атакували запасний командний пункт ЧФ.

25 вересня у Силах спеціальних операцій опублікували оновлену інформацію по втратах окупантів і заявили про ліквідацію командувача ЧФ РФ.

Знищення цих об'єктів було частиною безперервного ланцюжка дій українських військ, який почався ще з визволення острова Зміїний. У російських загарбників виникли проблеми через ці удари.

Вас також можуть зацікавити новини: