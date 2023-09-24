Їх зробили місцеві жителі.

У мережі опублікували нові знімки штабу Чорноморського флоту Російської Федерації в окупованому Севастополі, по якому вдарили ракетами 22 вересня.

Фотографіями поділився Telegram-канал "Кримський вітер". "Так сьогодні виглядає штаб Чорноморського флоту РФ в Севастополі", - йдеться в повідомленні.

На знімках можна побачити, що одна із зовнішніх частин будівлі серйозно зруйнована, у вікнах повибивало шибки, також обвуглилися вікна.

Відео дня

Удар по штабу ЧФ у Севастополі: що відомо

Нагадаємо, 22 вересня окупаційна влада заявила про ракетну атаку по штабу флоту в Севастополі, пожежу не могли загасити довгий час. Паралельно повідомлялося про роботу протиповітряної оборони в різних частинах Криму.

Окупанти заявили, що збили над містом п'ять ракет. За їх словами, один веннослужащій пропав без вісті.

Тим часом в українській розвідці заявили, що в результаті атаки ліквідовано не менше дев'яти осіб, ще 16 - отримали поранення. Повідомлялося, що серед них - генерал-полковник Олександр Романчук і начальник штабу генерал-лейтенант Олег Цеков.

Вас також можуть зацікавити новини: