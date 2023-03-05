Вони мають захистити Україну від майбутній дій Росії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що потрібно організувати гарантії безпеки для України в мирний час.

Про це він заявив в ефірі програми Fareed Zakaria GPS на каналі CNN. Шольц нагадав, що Німеччина разом з союзниками дала Україні можливість зробити крок до Євросоюзу.

"Ми сказали (Україні), що вони можуть претендувати на членство в ЄС. Вони працюють над тим, щоб домогтися прогресу за всіма критеріями, які важливі для цього. Я думаю, вони знають, що ми готові організувати певний шлях гарантій безпеки для країни в мирний час, коли він прийде, але ми ще не там", - заявив він.

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Гарантії безпеки для України

На початку вторгнення 24 лютого Росія вимагала гарантій безпеки для себе, а також обіцяла надати "гарантії" для самої України.

Водночас українська влада закликала Захід гарантії безпеки, щоб захистити Україні від можливих майбутніх дій РФ.

Шольц ще влітку минулого року вперше заговорив про такі заходи безпеки. Він обіцяв підтримати такі гарантії для України.

Водночас прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак закликав завершити розробку гарантій безпеки для України до саміту НАТО в липні.

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