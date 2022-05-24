Андрій Єрмак очолюватиме цю групу спільно з екс-генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак оголосив про створення міжнародної консультативної групи, яка розроблятиме пропозиції щодо гарантій безпеки для України.

Як повідомила прес-служба ОП, цю групу він очолюватиме спільно з екс-генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

"Сьогодні я радий повідомити, що разом із колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном ми створюємо міжнародну консультативну робочу групу. Її мета – розробляти певні рекомендації щодо надійних та ефективних гарантій безпеки для України. Провідні діячі у сфері безпеки, політики та дипломатії, а також науковці будуть запрошені долучитися до роботи групи", – повідомив Єрмак, виступаючи на панелі Securing Europe у межах Всесвітнього економічного форуму, який триває в Давосі.

Він висловив переконання, що друзі України візьмуть участь у роботі консультативної групи та зможуть запропонувати свої знання та досвід для ефективної реалізації цієї ініціативи.

"Наша мета – уникнути повторення помилок минулого, готуючи майбутнє для суверенної та вільної України", – зазначив Єрмак.

Гарантії безпеки для України: що варто знати

Як повідомляв УНІАН, 29 березня в Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України і РФ. На цих переговорах Україна запропонувала підписати Міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї.

Повідомлялося, що серед гарантів Київ бачить країни-члени Ради Безпеки ООН, в тому числі Росію, США, Великобританію, Китай, Францію, а також Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль.

Утім згодом Росія перестала розглядатись як гарант. За словами президента Володимира Зеленського, погляд на це питання змінили, зокрема, події в Бучі.

Президент України Володимир Зеленський зазначав: "Ми дуже серйозно ставимося до того майбутнього документа. І дуже виважено ставимося до кола країн-партнерів, які повинні нас не підвести. У будь-якому випадку і в будь-якій агресії. А все може бути в майбутньому".

Глава делегації України на переговорах Давид Арахамія заявляв, що Україні дуже важливо отримати гарантії США і Великобританії, але ці країни, ймовірно, приєднаються одними з останніх.

На початку травня голова ОПУ Андрій Єрмак зазначав, що Україна хотіла б бачити серед гарантів своєї безпеки Китай, Індію та інші країни.

8 травня відбувся віртуальний саміт лідерів країн "Великої сімки", у якому взяв участь Зеленський. На саміті він запропонував країнам G7 стати гарантами безпеки України.

Вас також можуть зацікавити новини: