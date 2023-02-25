Це питання обговорювалося з ЄС, Великою Британією та США.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна хотіла би мати гарантії безпеки на шляху до Організації Північноатлантичного договору.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції "Лютий. Рік незламності".

У відповідь на запитання щодо гарантій безпеки для України, коли і за участі яких країн вони можуть бути затверджені, Зеленський наголосив: "Ми хотіли б мати гарантії безпеки на шляху до НАТО. Ми не знаємо, коли Україна буде там. Це залежить сьогодні не від України".

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Він додав, що Україна продемонструвала свою потужність: як на полі бою, так і "в соціумі, який максимально підтримує цей геополітичний курс".

"Що стосується викликів на шляху до Альянсу, – ми хочемо мати гарантії безпеки. З якими державами ми про це говоримо, – з Європейським Союзом, ми говоримо про це з Великою Британією, ми говоримо про це зі Сполученими Штатами Америки. Поки що це коло, з ким ми обговорювали це питання. Коли це може статися, – я не можу вам сказати", - зауважив Зеленський.

Зброя для України: деталі

8 лютого президент Володимир Зеленський закликав країни Заходу передати Україні бойові літаки. При цьому Британський прем'єр-міністр Ріші Сунак оголосив про плани організувати підготовку українських пілотів.

23 лютого колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив переконання, що Великобританія повинна "розтопити лід" і надати Україні винищувачі.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства закликав союзників подвоїти воєнну підтримку України. Він виступив за розроблення гарантій безпеки для України. На його думку, Україна повинна отримати довготермінові гарантії безпеки та підтримки Заходу до того моменту, як вступить в НАТО.

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