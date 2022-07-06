Гарантії повинні бути "пристосовані до конкретної ситуації".

Німеччина готова надати Україні довгострокові гарантії безпеки. Зараз їх деталі обговорюються з іншими країнами.

Про це заявив канцлер ФРН Олафа Шольца, який сьогодні відповідає на питання депутатів в Бундестазі.

"Канцлер Олаф Шольц знову пообіцяв надати Україні довгострокові гарантії безпеки – але не в сенсі автоматичної військової допомоги у разі нападу. Як конкретно можуть виглядати такі гарантії, зараз обговорюється з іншими державами та Україною. Зрозуміло, однак, що вони не можуть бути тими, що відповідають статті 5 договору НАТО. Скоріше, вони повинні бути "пристосовані до конкретної ситуації", - йдеться у повідомленні.

Шольц не розповів конкретику. Він лише пояснив, що завжди можна застосувати "високоефективні санкції", запроваджені проти Росії ЄС, США та іншими західними країнами після вторгнення в Україну.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, Україна потребує такої системи гарантій безпеки, яка зможе бути дієвою навіть в умовах, коли країна не є членом НАТО.

Додамо, як заявляли в Офісі президента, документ про гарантії безпеки для України може з'явитися вже протягом липня.

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