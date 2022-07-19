Очільник ОП наголосив, що неможливо гарантувати безпеку та бути агресором одночасно.

Україна та західні партнери не розглядають можливість того, що Росія стане гарантом безпеки нашої країни.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю "НВ".

"Не ми їм запропонували (стати гарантом безпеки України - УНІАН), це Росія хотіла бути. Але неможливо бути агресором і одночасно гарантом безпеки. Після Бородянки, після Бучі, Ні ми, ні наші партнери не бачать можливості, щоб Росія була серед країн, що надають нам гарантії", - підкреслив Єрмак.

Безпекові гарантій для України

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня голвоа Офісу президента Андрій Єрмак оголосив про створення міжнародної консультативної групи, яка розроблятиме пропозиції щодо гарантій безпеки для України. Цю групу він очолюватиме спільно з екс-генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

1 липня відбулося перше засідання Групи з питань міжнародних безпекових гарантій для України. За його підсумками голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що перша редакція документа про міжнародні гарантії безпеки для України може з'явитися у липні. Він наголосив, що над гарантіями безпеки працюватимуть "дуже швидко".

Окрім цього Єрмак зазначив, що Україні потрібні гарантії для стримування майбутньої агресії РФ у військовій, політичній, дипломатичній, інституційній, фінансовій сферах. Водночас він визнав, що жодні зобов'язання від третіх сторін не здатні замінити власного потужного оборонного потенціалу України.

За його словами, майбутній документ про гарантії безпеки включатиме три основні блоки: надання сучасних конвенційних озброєнь та бойової техніки без будь-яких обмежень та політично обумовлених перешкод; дії щодо стримування нової агресії; санкційна політика.

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