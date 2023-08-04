Для уникнення небезпеки потрібно знищувати повітряні цілі ще під час їхнього польоту.

Збройні сили України не зможуть заздалегідь дізнатися, який боєзаряд несе російська ракета, а тому у разі застосування РФ ядерної зброї буде запущена звичайна повітряна тривога, а не якась особлива.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" заявив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат. Він додав, що кожна повітряна ціль має свої параметри.

За словами Ігната, коли РФ запускає ракети, Повітряні сили бачать ці цілі на моніторах. Кожна з них має свою швидкість, курс, висота польоту й район запуску.

Відео дня

"І так можна скласти картинку, що за літак та яке озброєння він має", — зазначив речник.

Він переконаний, що для уникнення потенційної небезпеки, всі повітряні цілі потрібно знищувати ще під час їхнього польоту.

Ядерні погрози РФ

Як раніше повідомляв УНІАН, офіційні особи РФ неодноразово говорили про готовність використовувати "всі засоби", якщо Росії загрожуватиме небезпека, а пропагандисти закликали використати ядерну зброю.

Водночас сам президент РФ Володимир Путін у червні заявив, що у них немає необхідності бити по Україні ядерною зброєю.

Ядерна риторика Росії викликала невдоволення не тільки в ЄС, але і в Індії і Китаї. За даними Financial Times, китайський лідер особисто застеріг Путіна від застосування ЯЗ.

При цьому сама РФ раптом вирішила перемістити частину своєї ядерної зброї у Білорусь - там будуть сховища. Путін стверджує, що перші ядерні заряди вже перемістили.

Вас також можуть зацікавити новини: