Всі опитані росіяни заявляють про підтримку на адресу президента РФ Володимира Путіна, стверджуючи, що "йому видніше" куди й по кому бити.

Після півтора років кровопролитної війни в Україні росіяни продовжують повторювати, що уряд РФ "все робить правильно", а вони "не розбираються в політиці".

Як повідомляють РосЗМІ, громадяни країни-агресора досить байдуже ставляться до ідеї використання проти України ядерної зброї, хоча визнають, що це торкнеться всіх країн світу. Також, практично всі опитані заявляють про підтримку на адресу президента РФ Володимира Путіна, стверджуючи, що "йому видніше" куди й по кому бити.

Відповідаючи на питання про те, натиснули б вони самі ядерну кнопку чи ні, якби у них була така можливість, деякі росіяни починали сумніватися, проте були й такі, що стверджували, що не тільки застосували б ядерну зброю, а й вдарили б нею конкретно по президенту України Володимиру Зеленському.

Промивання мізків в Росії

У листопаді 2022 року президент РФ Володимир Путін повернув до російських шкіл військову підготовку часів СРСР.

13 липня 2023 року в ЗМІ повідомлялося про те, що Путін готує Росію до багаторічної війни і почав мілітаризацію дітей. Російських дітей виховують у переконанні, що смерть на війні – це почесно.

16 липня 2023 року стало відомо про те, що школярі з Томської області пошили іграшки, які будуть відправлені на фронт. Іграшки назвали Zебурашками, вишивши у них на животах букву Z, яка після вторгнення Росії в Україну стала символом рашизму.

Навздогін до Zебурашкк в Росії створили тумбочку для промивання мізків.

19 липня 2023 року стало відомо про те, що в школах Росії з'явився новий підручник з історії. Історію за новим підручником російським старшокласникам викладатимуть вже з вересня. У ньому окупацію Криму пояснюють необхідністю врятувати мир на півострові, а повномасштабне вторгнення в Україну – запобіганням "кінця цивілізації".

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