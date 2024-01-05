Загальні втрати Росії у війні проти України зросли до 363 070 осіб.

Протягом минулої доби, 4 січня, Збройні сили України ліквідували ще 790 російських військових.

Як повідомляє Генштаб, станом на сьогоднішній ранок загальні втрати Росії зросли до 363 070 осіб.

Крім того, Сили оборони знищили 9 танків (6011 загалом), 14 ББМ (11 142), 30 артсистем (8604), 2 РСЗВ (949) , 1 засіб ППО (631), 18 БПЛА тактичного рівня (6771), 1 крилату ракету (1786), 40 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (11463) та 9 одиниць спецтехніки (1313).

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Водночас не змінилась кількість знищених літаків (329) та гелікоптерів (324), кораблів та катерів (23), а також підводних човнів (1).

Пізніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський розповів, що в зоні відповідальності ОСУВ окупанти завдали 14 авіаударів, здійснили 47 бойових зіткнень та 1008 артобстрілів.

"Загальні втрати ворога минулої доби склали 470 осіб та 68 одиниць військової техніки. Зокрема, 7 танків, 11 ББМ, 14 артсистем, 20 БпЛА, 14 автомобілів та 2 одиниці спецтехніки. Знищено 1 склад боєприпасів та ще 1 важливий об'єкт противника", - написав він.

Війна в Україні - останні новини

Протягом минулої доби, 4 січня, на фронті між ЗСУ та російськими загарбниками відбулося 59 бойових зіткнень

Сили оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та по двох пунктах управління противника.

У 2024 році головним напрямком воєнних зусиль України, ймовірно, стане Крим, тоді як лінія фронту на материку майже не зміниться, пише The Economist.

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