Загарбники намагаються вислідкувати дію українських ППО.

Росіяни продовжують застосовувати "Шахеди" для виснажливої тактики. Як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі 24-го каналу, цими іранськими дронами окупанти проводять вистежування роботи українських Сил оборони.

"Раніше більше застосовували комбіновано разом із ракетами. Зараз вони виснажують ППО, виявляють місця (її розташування). Той же радіолокаційний літак А 50 злітає, коли по "Шахедах" нами ведеться бойова робота, він фіксує місця пусків із наших зенітних ракетних систем. Таким чином виявляють і роблять алгоритм, звідки ми пускаємо, як переміщуємося і т.д", - заявив Ігнат.

Також речник розповів, що минулої ночі Росія запускала "Шахеди" з не з Азовського моря, як під час попередніх випадків. Цього разу дрони стартували з Брянської області Російської Федерації, що межує з Чернігівською і Сумською областями України.

Відео дня

Повітряна атака Росії на Україну в ніч з 26 на 27 лютого: що відомо

Ввечері 26 лютого по Україні поширилася повітряна тривога. Згодом стало відомо, що в повітряний простір України залетіли "Шахеди".

Сили ППО збили 11 із 14 іранських дронів.

У Хмельницькому кілька разів пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що внаслідок прильотів є загиблі та поранені.

Востаннє перед цією атакою росіяни заходили в повітряний простір України "Шахедами" ще 15 лютого.

Голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім заявив про те, що сьогодні, 27 лютого, "ще щось планується".

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