Загинув 22-річний Владислав Дворак, який брав участь у ліквідації пожежі від ворожого удару у ніч на 27 лютого.

В ніч на понеділок, 27 лютого, війська РФ в черговий раз обстріляли Хмельницьку область: росіяни завдали 3 удари по місту Хмельницькому й поранили 4 українців.

Пізніше стало відомо, що через атаку окупантів в лікарні загинув один з українських рятівників, який брав участь у ліквідації пожежі, що виникла внаслідок нічної російської атаки. Трагічні новини про смерть українського героя підтвердив Глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у своєму Telegram.

"На жаль, маємо ще одну смерть у лікарні. Лікарям не вдалося врятувати життя ще одного Героя - рятувальника. Співчуття рідним та близьким загиблих", - написав він.

Також інформацію про смерть рятувальника підтвердили в ДСНС. Ним виявився 22-річним командир Владислав Дворак.

"Владислав Дворак - командир відділення 1 Державної пожежно-рятувальної частини м. Хмельницький загинув на 22-му році життя", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Вибухи в Хмельницькій області

За даними Генштабу, вночі ворог запустив по території України 14 БпЛА типу "Shahed", частина ударів фіксувалася в Хмельницькій області.

Зранку глава ОВА повідомив, що вночі по всій Хмельницькій області знову лунала повітряна тривога, під час якої стався вибух.

Пізніше він уточнив, що внаслідок нічних ударів по Хмельницькому поранення отримали 4 українці: троє з них знаходяться в тяжкому стані, однак їх життю нічого не загрожує. Дівчину, яка була доставлена у лікарню, відпустили на амбулаторне лікування, повідомив Гамалій.

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