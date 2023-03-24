Чоловік приїхав в Україну на початку повномасштабного вторгнення РФ.

В районі Бахмута загинув доброволець з Франції Кевін Давид.

У Міністерстві закордонних справ Франції виданню BFM TV підтвердили інформацію ЗМІ про те, що французький доброволець був убитий в Бахмутському районі. 30-річний Кевін Д.до повномасштабної війни в Україні був гуманітарним працівником. Більше року тому він відправився в Україну, щоб приєднатися до української армії.

Підрозділ французьких добровольців, які воюють в Україні, повідомили в Twitter, що у чоловіка залишилася сім'я.

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"З важким серцем і величезним смутком ми поділяємо з вами смерть нашого брата по зброї Кевіна Давида під Бахмутом. У нього залишилися дружина і двоє дітей. Дякую за вашу жертву. Спочивай з миром", - йдеться в повідомленні Task Force Baguette.

Міжнародний легіон

Як відомо, після початку повномасштабної війни президент України Володимир Зеленський закликав іноземних громадян долучитися до боротьби проти окупантів та оголосив про створення "Інтернаціонального легіону", до якого увійшли іноземні бійці з 52 країн світу.

Усі іноземні громадяни та особи без громадянства, які беруть участь у бойових діях на території України у складі Збройних сил України є комбатантами.

Нещодавно стало відомо, що в бою загинув новозеландець, який бився проти російських окупантів на боці України. Також повідомлялося про загибель австралійця Сейджа О'доннелла.

Взимку повідомлялося про загибель двох громадян Польщі, які вступили в Міжнародний легіон.

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