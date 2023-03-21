Він став третім новозеландцем, який загинув на війні в Україні.

В Україні загинув у бою новозеландець, який воював в якості добровольця на лінії фронту в Україні проти російських окупантів.

Джерела видання Radio New Zealand повідомляють, що їм про це повідомив командир частини чоловіка, що солдат загинув у бою на сході країни.

Кейн Те Тай, колишній військовослужбовець сил оборони Нової Зеландії, перебував в Україні майже рік. Міністерство закордонних справ заявило, що йому відомо про повідомлення про його смерть.

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Він став третім новозеландцем, який загинув на війні в Україні.

Позиція Нової Зеландії у війні проти РФ - деталі

Нова Зеландія допомагатиме Україні у питаннях підготовки наших захисників і в розмінуванні територій, де відбувалися бойові дії. Восени минулого року вперше в історії Міністр оборони Нової Зеландії прибув в Україну.

Нова Зеландія відправивши 120 інструкторів до Великої Британії для підготовки військовослужбовців Збройних сил України.

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