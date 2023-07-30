Взуття має пройти технічну специфікацію з урахуванням рекомендацій військових, після чого буде затверджений зразок-еталон.

Міністерство оборони України заявило про намір додати в речове забезпечення захисників України тактичні кросівки.

Як повідомляє прес-служба відомства, свої моделі взуття міністерству надали понад 10 українських фірм. Представлені моделі вже пройшли перший етап випробувань (тестове носіння) на зручність та комфорт.

Далі взуття має пройти технічну специфікацію з урахуванням рекомендацій військових, після чого буде затверджений зразок-еталон.

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Тактичними кросівками планують забезпечити військовослужбовців Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту. Як йдеться в повідомленні, результатом виконаної роботи має стати прийняття на забезпечення військових нового взуття або зміна вже існуючої.

Військові за нормативами мають забезпечуватися напівчеревиками, літніми берцями/літніми черевиками, зимовими берцями, казарменими капцями, утепленими бахілами та гумовими чобітьми.

Забезпечення військових

У липні 2022 року журналісти порівняли забезпечення армії Росії та України. Україна отримує зброю за ленд-лізом, а Росія витрачає на армію 62 мільярди доларів на рік. Але у ЗСУ-HIMARS і" Байрактар", у Росії – валянки і радянські танки.

7 лютого 2023 року Міністр оборони Олексій Резніков запропонував частково відкрити оборонні закупівлі і виступив за створення військової версії системи закупівель "Прозорро".

28 лютого стало відомо, що Міністерство оборони України внесло зміни до ряду договорів з організації харчування військовослужбовців.

У березні 2023 року уряд України закликав торговельні мережі брати участь у забезпеченні армії продовольством. Зараз постачанням продуктів для ЗСУ займаються компанії, які закуповують продукцію у великих торгових мережах.

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