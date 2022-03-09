Радники працюватимуть на громадських засадах.

Міністерство оборони України отримало трьох нових радників. Радниками стали Маркіян Лубківський, Василь Мірошниченко та Юрій Сак.

Про це повідомляє МОУ в Facebook.

Відзначається, що Маркіян Лубківський - дипломат, політичний і громадський діяч, Надзвичайний і Повноважний посол України в Хорватії (2006-2009) і Боснії та Герцеговині за сумісництвом (2007-2009). Також був одним з авторів та ініціаторів резонансної "заяви дипломатів на підтримку чесних виборів" у листопаді 2004, яку підписало понад півтори сотні українських дипломатів.

Василь Мірошниченко - партнер компанії CFC Big Ideas, яка спеціалізується на наданні послуг у сфері стратегічних комунікацій. Співзасновник Українського кризового медіа-центру, який працює з березня 2014 року та просуває позитивний імідж України у світі.

Третій новий радник Юрій Сак-партнер компанії стратегічних комунікацій CFC Big Ideas. Член команди Українського кризового медіа-центру з 2014 року, брав участь у розробці та реалізації міжнародних кампаній, спрямованих на протидію російській пропаганді та просування позиції України щодо анексії Криму та російської агресії на Донбасі.

Війна проти України: