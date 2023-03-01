Зараз постачанням продуктів для ЗСУ займаються компанії, які закуповують продукцію у великих торгових мережах.

Перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко запропонувала торговим мережам брати участь у тендерах Міністерства оборони України з закупівлі продовольства для армії.

Як повідомила прес-служба Кабінету міністрів, про це вона сказала під час зустрічі представників Міністерства економіки України, офісу президента та найбільших торговельних мереж.

"Держава зацікавлена в тому, щоб великі торговельні мережі брали участь в поставках продовольства для армії. Зараз постачанням продуктів харчування займаються компанії, які закуповують продукцію у великих торгівельних мережах. Оскільки ці товари вже є у вас в асортименті, потрібно вирішити питання логістики. Наше спільне завдання - забезпечити безперебійне постачання армії продуктами харчування", - підкреслила вона.

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За словами заступника міністра економіки України Надії Бігун, обсяг продовольчого забезпечення Збройних сил становить приблизно 42-43 млрд грн щорічно. Тому влада прагне залучити до цього ринку нових гравців, щоб посилити конкуренцію.

У свою чергу представники торгівлі погодилися, що для них це цікава пропозиція, що вимагає подальшого детального опрацювання.

Закупівля продовольства для армії

21 січня 2023 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Міноборони закуповує продовольство для армії за завищеними цінами. "Дзеркало тижня" стверджувало, що має у розпорядженні угоду Міноборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у далеких від лінії зіткнення Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях.

24 січня заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов подав у відставку. Також був звільнений директор департаменту закупівель Богдан Хмельницький.

7 лютого 2023 року Міністр оборони Олексій Резніков запропонував частково відкрити оборонні закупівлі і виступив за створення військової версії системи закупівель "Прозорро".

28 лютого стало відомо, що Міністерство оборони України внесло зміни до ряду договорів з організації харчування військовослужбовців. Зокрема, були внесені зміни до восьми договорів, відповідно до яких зменшено термін дій угод і відповідно внесені зміни у вартість послуги з організації харчування та ціни в каталозі продукції.

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