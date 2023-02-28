Було зменшено термін дії угод та внесено зміни у вартість послуги з організації харчування та ціни в каталозі продукції.

Міністерство оборони України повідомило про внесення змін до ряду договорів щодо організації харчування військовослужбовців.

Як йдеться в опублікованій на сайті Міністерства заяві прес-служби МОУ, для дотримання прозорості закупівель та доступу до інформації та публікації звітів щодо закупівель послуг з організації харчування Збройних сил України, які зареєстровані у Державному казначействі та за якими здійснюються поставки у 2023 році, прес-служба Міноборони інформує про певні зміни.

"20 лютого були внесені зміни до восьми договорів, відповідно до яких зменшено термін дій угод і відповідно внесено зміни у вартість послуги з організації харчування та ціни в каталозі продукції", - йдеться в повідомленні.

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Так, вартість послуги із забезпечення харчування склала від 137,04 грн до 144,06 грн.

"Зниження цін було обумовлено зменшенням термінів контрактів, що позбавило постачальників необхідності враховувати інфляцію та інші ризики", - зазначили в Міністерстві.

Зазначається, що ціни на продукти, які закуповує постачальник, враховують логістику.

"Тобто Міноборони закуповує не продукти зі списку, а послугу з організації харчування військової частини, яка, крім самих продуктів, включає в себе: прийом, зберігання, переміщення, освіження запасів продовольства, видачу продуктів харчування, їх облік, приготування страв у стаціонарних та польових умовах, забезпечення технічних засобів приготування їжі паливом, підтримання об'єктів продовольчої служби (їдалень, складів), обладнання та майна в належному стані та їх технічне обслуговування, відшкодування комунальних витрат та інші заходи, згідно із заявками командирів військових частин у визначених у заявках місцях", - пояснили в МОУ.

Зазначається, що у вартість закладені всі ці витрати, які безпосередньо лягають на плечі кожного з постачальників без будь-яких інших доплат за логістику тощо.

У міністерстві також зазначили, що зміна термінів дії угод та зміна цінових показників були здійснені після детальних консультацій з комітетами Верховної Ради України та відповідними центральними органами виконавчої влади - як крок для забезпечення безперебійного процесу живлення ЗСУ.

"Інформуємо, що ці закупівлі здійснювалися відповідно до Постанови КМУ 1026 від 26 грудня 2016 року та в порядку, затвердженому наказами МОУ №140 від 29.04.2020 та №490 від 24.12.2020", - йдеться у повідомленні.

Також відповідно до доручення прем'єр-міністра України була створена міжвідомча робоча група під головуванням першого віце-прем'єра України Юлії Свириденко з питань вивчення нових підходів до закупівлі Міністерством оборони продуктів харчування з використанням електронної системи закупівель, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2023 №93.

"У рамках роботи цієї робочої групи опрацьовуються питання оновлення системи закупівлі послуг, яка має на меті збалансування дотримання таємності та публічний контроль за закупівлями для армії. Відповідна інформація буде публікуватися без відомостей щодо номерів військових частин, їх місця розташування та кількості особового складу", - наголошується в повідомленні.

У МОУ додали, що переконані, що пропозиції робочої групи значно поліпшать систему харчування.

Ситуація з харчуванням військових

У січні 2023 року Міноборони опинилося в центрі скандалу після того, як у ЗМІ з'явився матеріал про те, що відомство закуповує продовольство для військових за завищеними цінами. У Національному антикорупційному бюро повідомили, що слідство перевіряє закупівлі більш ніж на 13 млрд грн.

Міністр оборони України Олексій Резніков спростував інформацію про те, що забезпечення харчування військовослужбовців здійснювалося за завищеними цінами.

Заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов подав у відставку на тлі скандалу. Також було звільнено директора департаменту закупівель Богдана Хмельницького. Топ-чиновники Міноборони отримали підозри через закупівлі для ЗСУ.

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