Після пожежі значна частина території російської нафтобази почорніла, з'сували журналісти.

У місті Пролетарськ, яке знаходиться у Ростовській області Росії, понад два тижні горіла нафтобаза.

Вже є супутникові знімки, на яких видно наслідки займання на цьому ворожому об'єкті. Фото із супутника опублікувало "Радіо Свобода" у своєму Telegram-каналі. Журналісти показали знімок російської нафтобази до удару з повітря - він датований 16 серпня.

Опубліковано і супутниковий знімок, зроблений після того, як нафтобазу загасили (датований 2 вересня). На фото видно, що значна частина територія підприємства після пожежі почорніла.

Відео дня

Триває війна - новини, які вже публікували про удари по РФ

Після того, як росіяни здійснили повномасштабне вторгнення в Україну, у РФ вже не раз жалілися на удари по різних об'єктах, які допомагають державі-агресору здійснювати агресію проти українців.

Зокрема, 18 серпня унаслідок дронової атаки у Пролетарську виникла пожежа на нафтобазі, і її не могли загасити. 23 числа об'єкт знову атакували безпілотники. Пожежу в Пролетарську вороги змогли загасити лише на початку вересня.

Вас також можуть зацікавити новини: