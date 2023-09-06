У справі російські слідчі згадують лише дві атаки БПЛА.

У Слідчому комітеті РФ переконані, що організатором атак безпілотників на російські військові аеродроми є командир 383-го окремого полку дистанційно керованих літальних апаратів ЗСУ полковник Сергій Бурденюк.

Як повідомляє "Комерсант", російські слідчі заочно висунули звинувачення у низці злочинів, зокрема вбивстві двох і більше осіб, скоєному загальнонебезпечним способом (пункти "а", "е", "ж" частини 2 статті 105 КК РФ). Бурденюка оголосили в міжнародний розшук і заочно заарештували. За версією слідства, він діяв разом із невстановленими особами з керівництва Міноборони України.

У самій справі згадується лише дві атаки БПЛА: на аеродром Шайківка в Калузької області 7 жовтня 2022 року та на аеродром Дягілєва під Рязанню 5 грудня того ж року.

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На думку росіян, для атаки на Шайківку використовувався безпілотник UJ-22 Airborne з вибухівкою, яким керували військовослужбовці 383 полку. Зазначається, що дрон направили на територію стоянки 3-ї авіаційної ескадрильї надзвукових ракетоносців-бомбардувальників Ту-22М3. На висоті близько 10 метрів над аеродромом був зроблений підрив бойової частини БПЛА. В РФ досі стверджують, що внаслідок вибуху жодних наслідків на землі не було.

При атаці на Дягілєва ціллю також були Ту-22М3. Тоді, за версією росіян, використовувався безпілотний реактивний літак Ту-141 "Стриж", перероблений під бойову ракету. Внаслідок атаки загинули троє військових та семеро - були пораненя. Також були пошкоджені три розміщені на аеродромі літаки Ту-22М3, одна керована ракета Х-32 й дві будівлі інженерно-авіаційних служб.

Атаки дронів на РФ - останні новини

У ніч на 30 серпня у районі Псковського аеродрому прогриміли вибухи. Пізніше стало відомо, що було повністю знищено чотири транспортні літаки Іл-76.

Нещодавно у Московській і Брянській областях сталася "бавовна" після атаки українських дронів.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк зауважив, що війна все більше переходить на територію Росії.

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