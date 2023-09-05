Зазначається, що нібито навіть гриміли вибухи.

Міністерство оборони Російської Федерації поскаржилося на атаку безпілотників у ніч на 5 вересня. Дрони нібито летіли на Москву, але їх придушили силами протиповітряної оборони.

За інформацією Telegram-каналу Mash, дрони збили в Калузькій, Московській і в Тверській областях, через що є пошкодження об'єктів. Звичайно ж, в атаці звинувачують Україну.

"5 вересня близько 03:00 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

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У свою чергу мер Москви Сергій Собянін стверджував, що "знищені безпілотники в Калузькій області і в Істринському районі, які намагалися здійснити атаку на Москву". За його словами, руйнувань і постраждалих "попередньо немає", але на місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

Пізніше він заявив про пошкодження побутового об'єкта в результаті падіння уламків в Істринському районі Підмосков'я.

У свою чергу Telegram-каналу Shot повідомив, що уламки збитого БПЛА впали поруч з гаражем з газовими балонами в Павловській Слободі Московської області. Під час пожежі прогриміли вибухи.

Варто відзначити, що в московських аеропортах Внуково, Шереметьєво та Домодєдово затримали майже 50 рейсів та три відмінили через закриття повітряної зони.

Атака дронів на Москву - останні новини

23 серпня в Москві і ряді населених пунктах Підмосков'я були чутні вибухи. При цьому повідомлялося, що навколо "Москва-Сіті" перекрили вулиці, а на місці помітили "швидкі" і екстрені служби.

Пізніше стало відомо, що до атак на діловий центр столиці РФ причетне Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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