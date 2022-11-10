Одночасно, на хімічних підприємствах міста, проводиться робота щодо додаткового збору коштів для підтримки підрозділу. що викликає обурення серед працівників.

У Тольятті планують набрати 1000 кандидатів для служби на тимчасово окупованих територіях України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За наявною інформацією, до органів внутрішніх справ російської федерації у місті Тольятті Самарської області надійшло розпорядження набрати 1000 кандидатів для служби на тимчасово окупованих територіях України. Одночасно, на хімічних підприємствах міста, проводиться робота щодо додаткового збору коштів для підтримки регіонального підрозділу. Це викликає обурення працівників, в яких і без цього щомісячно вираховуються кошти на підтримку мобілізованих, які беруть участь у війні на території України", - йдеться у повідомленні.

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Невдоволення мобілізацією в РФ - що відомо

Попри офіційну зупинку мобілізації в Росії чоловіки продовжують отримувати повістки. Водночас помирати на війні проти української армії росіяни не хочуть, тому намагаются уникнути участі у бойових діях - вже відомо про випадки дезертирства та навіть самогубства.

Крім того, виникають невдоволення й у родичів мобілізованих росіян через обіцяні владою виплати, які надходять з великою затримкою та в неповному обсязі, а інколи в них відмовляють.

Невдоволення російською владою переростає в акції протесту. Так, дружини мобілізованих з Ульяновської області нарікають, що командування залишило поранених чоловіків померти без їжі і води і в оточенні ВСУ.

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