Ситуація може призвести до соціальної напруженості

Рідня мобілізованих на війну проти України росіян скаржиться на проблеми з обіцяними виплатами. Дана ситуація погіршить економіку та призведе до соціальної напруженості.

В Інституті вивчення війни відзначили, що в соцмережах з'явилися кадри протесту родичів мобілізованих біля будівлі Адміністрації Валуйки. Росіяни заявили, що влада відмовляється надати "зелений коридор" та автомобілі їхнім близьким.

При цьому в Курській області протягом двох днів протестували жінки. Таким чином вони намагалися привернути увагу губернатора Романа Старовойта. Росіянки скаржилися, що мобілізованих відправляють в небезпечні райони, як Лисичанськ.

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Крім того, промисловим підприємствам РФ не вистачає кадрів через мобілізацію. Тільки в Красноярському краї майже 90 підприємств шукають фахівців. Схожа ситуація і в Свердловській області.

Мобілізація в Росії - що відомо

Про зупинку часткової мобілізації в Росії заявили ще 21 вересня, але повістки продовжують приходити. Багато росіяни не згодні гинути на війні проти українців і вже мобілізовані намагаються уникнути фронт. У Генштабі ЗСУ заявили про випадки втечі з військові частини і навіть самогубства.

За даними міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm, мобілізованих росіян одразу кидають у бій на передову, а кадрові військові знаходяться в другій і третій лінії.

9 листопада стало відомо, що дружини мобілізованих з Ульяновської області нарікають, що командування залишило поранених чоловіків померти без їжі і води і в оточенні ВСУ.

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