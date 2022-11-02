Тим часом, в районі Завітного Бажання на Донеччині шпиталь переповнений пораненими окупантами.

У РФ чоловікам продовжують надходити повістки, незважаючи на офіційне завершення мобілізації.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, інформацію щодо продовження "могілізації" підтвердили також і аналітики Інститута вивчення війни (ISW).

"Незважаючи на офіційне завершення мобілізації на території Російської Федерації, повістки продовжують надходити чоловікам призовного віку", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі також зауважили, що за уточненою інформацією, підтверджено втрати противника в районі населеного пункту Музиківка Херсонської області 29 жовтня. Так, внаслідок вогневого ураження, знищено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", а до десяти одиниць іншої військової техніки ворога зазнали пошкоджень. В районі населеного пункту Снігурівка Миколаївської області, 30 жовтня, було знищено 12 загарбників.

"Численні російські джерела повідомили, що російські військкомати продовжують мобілізацію чоловіків, незважаючи на попередні заяви Шойгу про закінчення часткової мобілізації та перехід на призовний період 28 жовтня. В Центральному військовому окрузі Росії (ЦВО) журналістам одного з російських ЗМІ повідомили, що мобілізаційні процеси триватимуть по всій Росії до тих пір, поки президент Росії Володимир Путін не підпише указ про закінчення мобілізаційного періоду. Українська влада Мелітополя і Маріуполя також повідомили, що російська окупаційна влада продовжує примушувати українців вступати в добровольчі батальйони і загони територіальної оборони", - розповіли аналітики ISW

Мобілізація у РФ: що відомо

Як вже повідомляв УНІАН, у вересні Путін оголосив про початок мобілізації. Спочатку міністр оборони РФ Шойгу заявляв, що повістки отримають нібито лише 300 тисяч осіб. Проте згодом стало відомо, що у РФ мобілізують набагато більше чоловіків. Нещодавно Рамзан Кадиров попередив, що "почнуться повістки" у Чечні.

ЗМІ повідомили, що з початку оголошення так званої "часткової мобілізації" в РФ загинув щонайменше 101 "мобік". 28 жовтня Шойгу у доповіді Путіну заявив про завершення мобілізації.

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