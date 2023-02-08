Російська влада хоче розширити статтю про "дискредитацію військових" та саджати у в'язниці за згадки про "сумнівне" минуле добровольців.

У РФ мають намір заборонити письмово поширювати інформацію про кримінальне минуле добровольців, які беруть участь у бойових діях в Україні.

Держдума РФ збирається розширити статті про "військові фейки" та "дискредитацію" російської армії, включивши туди заборону щодо розголошення кримінального минулого та тюремних термінів російських добровольців з боку ЗМІ. Про це заявив голова думського комітету з безпеки Василь Піскарьов, пише The Moscow Times.

За даними відомства, адміністративна стаття за "звичайну дискредитацію" передбачає штраф від 30 000 до 50 000 рублів. Якщо матеріали ЗМІ доповнені закликами до протестів та організацій незаконних акцій - штраф становить до 100 000 рублів.

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Кримінальна стаття за публічну "дискредитацію" передбачає більш сувору грошову санкцію - штраф від 100 000 до 300 000 рублів. У рамках кримінальної статті за поширення "фейків" про російську армію порушникам передбачається штраф до 1,5 млн рублів.

Також їх можуть посадити у в'язницю на строк до трьох років або примусити до виправних робіт.

У РФ саджають росіян, які проти війни в Україні

На початку повномасштабного вторгнення в Україну Держдума РФ ухвалила закон про кримінальне покарання за "свідомо неправдиві фейки" про дії російської армії.

Наразі російський режим використовує закон для того, щоб саджати росіян, які прийшлись "не до смаку" Кремлю у в'язниці.

Нещодавно проти депутата Карелії порушили адміністративну справу про "дискредитацію" армії за заклик витрачати гроші на школи, а днями 44-річну жительку Рязанської області Юлію Варакушину затримали за антивоєнний напис у туалеті торгового центру.

Також у середині листопада 2022 року російський диктатор Володимир Путін запропонував позбавляти російського громадянства за "дискредитацію" і "фейки" про армію.

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