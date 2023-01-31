Жінці загрожує штраф.

44-річну жительку Рязанської області Юлію Варакушину затримали за антивоєнний напис в туалеті торгового центру.

Як повідомляють російські ЗМІ, на жінку склали адміністративний протокол за статтею про дискредитацію Збройних Сил РФ.

Відомо, що напис невідомого змісту з'явився в туалеті торгового центру "Кротберс" в невеликому місті Касимов в Рязанській області, де мешкає близько 30 тисяч осіб.

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Напис виявили 28 січня, вже 30 січня поліція знайшла підозрювану (як – невідомо). Нею виявилася місцева мешканка Юлія Варакушина. Жінці загрожує штраф на суму до 50 тисяч рублів.

Дискредитація армії РФ

Незабаром після того, як РФ почала повномасштабну війну проти України, Держдума РФ прийняла закон про кримінальне покарання за "завідомо неправдиві фейки" про дії російської армії. До відповідальності фейки про армію притягнули безліч людей в РФ, і покарання можуть посилити. В середині листопада російський диктатор Володимир Путін запропонував позбавляти російського громадянства за "дискредитацію" та "фейки" про армію.

Багато справ про "дискредитацію" армії РФ вражають своєю абсурдністю. Приміром, суд Чити (Забайкальський край) оштрафував росіянина Івана Лосєва на 30 тисяч рублів за переказ його сну за участю президента України Володимира Зеленського.

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