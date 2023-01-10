Емілія Слабунова закликала колег "правильно витрачати податки громадян РФ".

Проти депутата Законодавчих зборів Карелії від партії "Яблуко" Емілії Слабунової порушили адміністративну справу про "дискредитацію" армії за заклик витрачати гроші на школи, а не на війну в Україні.

За її словами, донос написав депутат парламенту Карелії від "Єдиної Росії" після її виступу на засіданні комітетів, на якому обговорювалися проблеми перевантаженості шкіл і забезпечення навчальних закладів психологами, повідомляє Тһе Moscow Times.

Автор доносу в ФСБ, МВС, СК і прокуратуру – Леонід Лімінчук, він наводить слова Слабунової, в яких він угледів "дискредитацію" армії.

Відео дня

"Важливо, щоб будувалися школи, і на ті податки, які заробляють їхні батьки, і вони надходять до бюджету, щоб ці податки витрачалися не на військові операції там спеціальні, неспеціальні і всякі різні, а на будівництво шкіл, щоб дітям не доводилося вчитися в дві зміни, а в деяких регіонах в три", – нібито сказала на засіданні Слабунова.

Боротьба із "зрадниками" в Росії

Раніше заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв запропонував діяти зі "зрадниками" Росії "за правилами воєнного часу". Медведєв назвав ворогами суспільства і зрадниками росіян, які виїхали з країни і підтримали Україну. Також він закликав не пускати їх назад до Росії "до кінця їхніх днів".

Вас також можуть зацікавити новини: