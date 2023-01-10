Проти депутата Законодавчих зборів Карелії від партії "Яблуко" Емілії Слабунової порушили адміністративну справу про "дискредитацію" армії за заклик витрачати гроші на школи, а не на війну в Україні.
За її словами, донос написав депутат парламенту Карелії від "Єдиної Росії" після її виступу на засіданні комітетів, на якому обговорювалися проблеми перевантаженості шкіл і забезпечення навчальних закладів психологами, повідомляє Тһе Moscow Times.
Автор доносу в ФСБ, МВС, СК і прокуратуру – Леонід Лімінчук, він наводить слова Слабунової, в яких він угледів "дискредитацію" армії.
"Важливо, щоб будувалися школи, і на ті податки, які заробляють їхні батьки, і вони надходять до бюджету, щоб ці податки витрачалися не на військові операції там спеціальні, неспеціальні і всякі різні, а на будівництво шкіл, щоб дітям не доводилося вчитися в дві зміни, а в деяких регіонах в три", – нібито сказала на засіданні Слабунова.
Боротьба із "зрадниками" в Росії
Раніше заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв запропонував діяти зі "зрадниками" Росії "за правилами воєнного часу". Медведєв назвав ворогами суспільства і зрадниками росіян, які виїхали з країни і підтримали Україну. Також він закликав не пускати їх назад до Росії "до кінця їхніх днів".