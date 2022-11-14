У першому законопроекті президента РФ висувалися підстави для позбавлення громадянства, в тому числі за тяжкі злочини проти держави, наркоторгівлю і так далі.

Президент РФ Володимир Путін запропонував позбавляти російського громадянства за "дискредитацію" і "фейки" про армію. Пропоновані нововведення розширюють список підстав, за якими людину можуть позбавити набутого російського громадянства, повідомляють "РІА Новини".

Так, до переліку злочинів, за якими позбавлятимуть громадянства, запропоновано додати наступні статті КК:

284.1 - здійснення діяльності "небажаної організації";

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207.3 - поширення "фейків" про Збройні сили РФ;

280.3 - "дискредитація" Збройних сил РФ;

280.1 - публічні заклики до порушення територіальної цілісності РФ.

У першому законопроекті президента РФ встановлювався спрощений порядок отримання громадянства для окремих категорій громадян, а також висувалися підстави для його позбавлення, в тому числі за тяжкі злочини проти держави, терористичну діяльність, наркоторгівлю, бандитизм тощо.

Позбавлення громадянства РФ: що пропонувала Держдума

Не тільки Путін проявив ініціативу щодо позбавлення громадянства РФ. Раніше в Держдумі закликали позбавляти громадянства людей, які були помічені в критиці російської влади.

Засудження так званої "спецоперації", як кривавий диктатор називає розв'язану проти України війну, і визнання нелегітимності російської влади деякі західні країни "планують зробити обов'язковою умовою для видачі візи".

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