Журналісти розповіли про цікавий випадок "перевиховання" російських зеків на фронті.

Завербовані у "Групу Вагнера" російські в'язні тікають з фронту. Один навіть намагається повернутися назад у в'язницю. Про цей незвичайний випадок пише The New York Times.

Журналісти дізналися історію злодія-рецидивіста Ігоря Матюхіна, якого Євген Пригожин завербував до "групи Вагнера" восени минулого року. Спокусившись обіцянкою свободи і щедрої грошової винагороди, чоловік незабаром опинився в тренувальному таборі для найманців в Луганській області.

Побачене там сильно відрізнялося від обіцянок Пригожина і уявлень самого Матюхіна, який очікував побачити патріотично налаштоване братство.

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"Пан Матюхін описав атмосферу страху, яку "Вагнер" вселяв засудженим, щоб вони билися. Він сказав, що їм погрожували масовими стратами, і принаймні одну людину з його підрозділу забрали за непокору наказу і більше не повертали", – пише видання.

Коли тренувальний табір раптово потрапив під атаку українців, Матюхін скористався метушнею і втік до Росії. За словами невдалого найманця, зараз він переховується, але при цьому намагається повернутися назад у свою в'язницю.

"Родич пана Матюхіна підтвердив, що він записався до "Вагнера", але інші аспекти його військового розповіді не вдалося перевірити незалежно", – відзначили автори публікації.

Група Вагнера на війні в Україні

Росія почала активно використовувати ув'язнених на війні в другій половині літа. Олігарх Євген Пригожин особисто їздив по в'язницях і вербував зеків до своєї "групи Вагнера".

Попри спроби Пригожина представити своє угруповання як найбільш боєздатну силу на російській стороні, на практиці вагнерівці "прославилися" в основному важкими втратами.

У січні 2023 року росіяни вже почали вербувати і українських в'язнів з в'язниць на окупованій території.

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