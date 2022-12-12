За попередніми даними, кілька одиниць техніки ворога перетворилося на підсмажений брухт.

У Травневому поблизу Мелітополя і Пологах у Запорізькій області зафіксовано "прильоти" на бази російських окупантів.

Як пише "РІА Мелітополь", на момент прильоту на базу у Травневому там було близько 150 військових РФ, кількість загиблих та поранених встановлюється.

Також за наведенням розвідки артилерія ЗСУ влучно відпрацювала по базі "Політехніка" в районі села Пологи, де було відстежено військове угруповання.

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"За попередніми даними, кілька одиниць техніки ворога перетворилося на підсмажений брухт. Десятки рашистів вирушать додому у пакетах. Точні дані втрат ворога чекаємо від Генштабу ЗСУ", – інформує місцеве видання.

Знищення окупантів на Запоріжському напрямку

Вже другий тиждень поспіль триває інтенсивне знищення російських угруповань на тимчасово окупованій території Запорізької області.

За минулий тиждень було знищено 20 військових угруповань окупантів, з початку цього тижня ліквідовано вже щонайменше 10.

7 грудня Генштаб інформував, що внаслідок вогневого ураження районів зосередження окупантів у районах міст Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар, Дніпрорудне, Пологи та Василівка Запорізької області, втрати ворога становили близько 240 осіб пораненими.

10 грудня міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що за попередніми підрахунками, у Мелітополі "підсмажилося" близько 200 російських окупантів.

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