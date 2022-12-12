Тобто, йдеться про ще один зі стратегічно важливих для ворога мостів після Кримського.

Пошкоджено міст між Мелітополем та селом Костянтинівка, по якому окупанти переправляли військову техніку.

"У Мелітополі "втомився" міст, який з’єднував місто із селом Костянтинівка. Це один зі стратегічно важливих мостів після "втоми" Кримського мосту. Саме через нього окупанти перевозили військову техніку зі східного напрямку", - написав міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі, додавши, що ЗСУ вже поруч.

Нагадаємо, що перед цим Федоров повідомив про вибухи у окупованому Мелітополі, а також Токмаку та Михайлівці, які також захоплені окупантами.

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Як повідомляє місцеве видання "Ріа Мелітополь", "втомився" важливий логістичний об'єкт окупантів. По цьому мосту вони з Донецького напрямку перевозили техніку, боєприпаси, особовий склад, бетонні блоки та протитанкові загородження, будівельні матеріали.

На кадрах з місця події видно, що частина конструкції моста просіла. Рух по мосту призупинено. Росіяни визнали, що пошкоджено опори. Відразу після вибухів на мосту в деяких частинах Мелітополя почали "глушити" інтернет та зв'язок.

ЗСУ нищать окупантів на Запорізькому напрямку

Другий тиждень поспіль триває інтенсивне знищення російських угруповань на тимчасово окупованій території Запорізької області.

7 грудня Генштаб інформував, що внаслідок вогневого ураження районів зосередження окупантів у районах міст Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар, Дніпрорудне, Пологи та Василівка Запорізької області, втрати ворога становили близько 240 осіб пораненими.

10 грудня міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що у Мелітополі "підсмажилося" близько 200 російських окупантів.

Крім того, сьогодні стало відомо, що у Травневому поблизу Мелітополя і Пологах у Запорізькій області зафіксовано "прильоти" на бази російських окупантів.

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