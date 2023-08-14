Окупанти переймаються за подальшу долю цього об'єкту. У море вигнали все, що є у прикордонних військах ФСБ Росії.

Незаконно побудований РФ Кримський міст після ударів продовжує працювати, але неповноцінно.

Офіційний представник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук повідомив під час телемарафону, що загарбники наразі кидають більше сил для охорони цього об’єкта.

"Вони настільки зараз переймаються за подальшу долю цієї незаконної прибудови, що фактично вигнали в море все наявне, що у них є у прикордонних військах ФСБ Росії. Там до цього зазвичай чергувала одна-три одиниці прикордонників. Зараз їх не менше 10 буває. Сьогодні було шість-сім одиниць. Це в сенсі сім кораблів, шість катерів. Сумарно 13-15 одиниць", – розповів Плетенчук.

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За його словами, автомобільна частина мосту зараз працює у реверсному режимі через пошкодження, які на ньому сталися. Водночас залізнична частина об'єкту працює у "більш-менш штатному режимі".

"Але сказати, що він повноцінно працює, ми не можемо", – підсумував представник ВМС.

Удари по Кримському мосту

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня на Кримському мосту стались вибухи. У зв'язку з цим навіть перекривали рух автотранспорту і утворився великий затор.

Пізніше у РФ заявили про спробу атаки ракетами С-200 по Кримського мосту.

Генерал армії Микола Маломуж заявив, що інциденти на мосту порушили всю логістику, а невдовзі він взагалі буде знищений.

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