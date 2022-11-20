За словами Чибрина, в селі Андріївка четверо російських військових зґвалтували матір і дочку.

Військовий 64-ї мотострілецької бригади, яку звинувачують у злочинах у Бучі, Нікіта Чибрин підтвердив вбивства українців. В інтерв'ю російському The Insider він також підтвердив факт зґвалтування російськими солдатами жінок в Андріївці.

Злочини своєї бригади Чибрин пояснив тим, що у всіх "їхав дах".

"Точно знаю, що були факти мародерства. Я бачив, як брали машини в Липівці та Андріївці, бачив, як ламали машини, які не могли завести, руйнували будинки. Мабуть, у них дах поїхав, мовляв, у нас сила, у нас танки, у нас БМП, зброя і так далі. "Синдром Рембо" включався. Брали прикраси з будинків, мобільні пристрої. У них через це всього їхав дах. Багато знаходили в будинках алкоголь і випивали", - розповів окупант.

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За словами Чибрина, в селі Андріївка четверо російських військових зґвалтували матір і дочку.

Далі військовий почав скаржитися, що злочини були скоєні через нібито жахливі умови на фронті: "Люди не були довго в нормальному світі. У них не було нормальних умов. Українська армія показувала кадри окопу, де у них все по-людськи: притулок, ізоляція від вологи, ліжка нормальні, Електрика. У армії України ставлення до своїх солдатів набагато краще".

Чибрин прикидався на фронті божевільним, щоб його не відправили на передову. Через те, що він втік і відмовився стріляти, від нього, за його ж словами, "відвернулися всі, в тому числі сім'я".

Чибрин заявив, що хоче дати свідчення в міжнародному суді: "Мені нема чого приховувати. Це злочинна війна, яку розпочала Росія. Я хочу зробити все можливе для її закінчення".

Бучанська різанина

Вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Спочатку противник бомбив військові об'єкти, а потім атакував мирне населення, зокрема, Київську область. Частина населених пунктів виявилася тимчасово окупована російськими військами, в тому числі і Буча.

На початку квітня стало відомо, що Бучу звільнили від ворога. У місті виявили братські могили, в яких знаходилися сотні місцевих жителів. При цьому на тілах убитих знайшли ознаки насильницької смерті. Крім того, на вулицях Бучі лежали трупи розстріляних жителів, в тому числі і жінок. Багато загиблих намагалися спалити.

Пізніше Мер Бучі Анатолій Федорук сказав, що противники вбили понад 400 місцевих жителів. Окупанти ґвалтували дітей і дорослих, тому військові все ще знаходять тіла закатованих людей. Група жінок і дівчат тримали в підвалі будинку протягом 25 днів. Дев'ять з них зараз вагітні.

Президент Росії Володимир Путін відзначив "героїзм і відвагу" 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ РФ, яка влаштувала криваву різанину в Бучі на Київщині. Він присвоїв цій бригаді гвалтівників, мародерів і вбивць найменування "Гвардійська".

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