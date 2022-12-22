США передадуть Україні системи ППО Patriot / US Army

Українським військовим під силу за кілька місяці опанувати американські системи ППО Patriot.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 22 грудня

"В умовах мирного часу - це  певний процес, наші партнери ставляться до цього дуже серйозно, все має відбуватися чітко за правилами. Але на сьогоднішній день, в умовах, в яких опинилася Україна, я думаю, буде прискорено процес, можливо, до кількох місяців", - пояснив він.

Відео дня

Ігнат додав, що є приклад з Iris-T та NASAMS - навчання на яких для українськиї зенітних ракетних фахівців, які поїхали за кордон, тривало всього кілька тижнів.

"Вони приїхали, опанували ці комплекси й успішно виконують завдання в Україні. Ми бачимо, що є в них чимало успіхів: збитих російських і ракет, і "Шахедів"", - розповів Ігнат.

У свою чергу, міністр оборони Олексій Резніков у телефонній розмові з американським колегою Ллойдом Остіном запевнив, що українці швидко опанують Patriot.

"Вдячний за черговий пакет допомоги в галузі безпеки, особливо за нові можливості для захисту нашого неба від жорстоких атак Росії. Українські ПАТРІОТичні солдати швидко освоять ці системи. Вони доводили свої вміння багато разів",  - написав Резніков у "Твіттері".

Patriot для України

Під час поїздки президента України Володимира Зеленського до Вашингтону президент США Джо Байден підтвердив передачу Україні однієї батареї ЗРК Patriot.

Українських військових навчатимуть користуванню ЗРК у третіх країнах, це може зайняти "певний час".

Україна закликала партнерів передати американські комплекси ще у перші місяці повномасштабного вторгнення, однак Захід побоювався ескалації.

Вас також можуть зацікавити новини: