Українським військовим під силу за кілька місяці опанувати американські системи ППО Patriot.
Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 22 грудня
"В умовах мирного часу - це певний процес, наші партнери ставляться до цього дуже серйозно, все має відбуватися чітко за правилами. Але на сьогоднішній день, в умовах, в яких опинилася Україна, я думаю, буде прискорено процес, можливо, до кількох місяців", - пояснив він.
Ігнат додав, що є приклад з Iris-T та NASAMS - навчання на яких для українськиї зенітних ракетних фахівців, які поїхали за кордон, тривало всього кілька тижнів.
"Вони приїхали, опанували ці комплекси й успішно виконують завдання в Україні. Ми бачимо, що є в них чимало успіхів: збитих російських і ракет, і "Шахедів"", - розповів Ігнат.
У свою чергу, міністр оборони Олексій Резніков у телефонній розмові з американським колегою Ллойдом Остіном запевнив, що українці швидко опанують Patriot.
"Вдячний за черговий пакет допомоги в галузі безпеки, особливо за нові можливості для захисту нашого неба від жорстоких атак Росії. Українські ПАТРІОТичні солдати швидко освоять ці системи. Вони доводили свої вміння багато разів", - написав Резніков у "Твіттері".
Patriot для України
Під час поїздки президента України Володимира Зеленського до Вашингтону президент США Джо Байден підтвердив передачу Україні однієї батареї ЗРК Patriot.
Українських військових навчатимуть користуванню ЗРК у третіх країнах, це може зайняти "певний час".
Україна закликала партнерів передати американські комплекси ще у перші місяці повномасштабного вторгнення, однак Захід побоювався ескалації.