Зокрема, озброєння дальнього радіусу дії має допомогти ЗСУ зруйнувати другу та третю лінію оборони росіян на захоплених територіях.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив необхідність отримання Україною від західних партнерів озброєння дальнього радіусу дії і гаубиць калібром 155-мм.

Голова МЗС під час онлайн-брифінгу заявив, що підтримує заклики колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона щодо необхідності надання Україні далекобійного озброєння.

"Нам вони потрібні, аби уражати об'єкти військової інфраструктури і військові цілі Росії на тимчасово окупованих територіях України. Це допомогло б нам зруйнувати другу і третю лінії військової інфраструктури, які Росія побудувала на нещодавно окупованих територіях України", - сказав Кулеба.

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Крім цього, міністр повідомив, що Сили оборони України нині дуже потребують більшої кількості гаубиць калібром 155-мм.

"Оскільки ця війна значною мірою є артилерійською війною, і Росія досі домінує на полі бою, коли йдеться про кількість гармат, які вона застосовує, і про кількість снарядів, які ця зброя вистрілює", - додав Кулеба.

Він підкреслив, що Україні терміново необхідна більша кількість артилерійських установок, аби "тримати ситуацію на лінії фронту стабільною".

Як сказав Кулеба, Україна потребує більше озброєння і боєприпасів, тому що "найкращий спосіб захистити наше цивільне населення від російського терору - це завдати поразки Росії".

"Ми вже отримали багато безпекової допомоги від наших партнерів. Ми завжди будемо вдячні за все це. Однак, враховуючи масштаби війни і неготовність Росії прийняти реальність та вивести війська з України, ми повинні воювати під час зими. І для цього нам потрібно більше систем протиповітряної та протиракетної оборони і боєприпасів, бронетехніки, переважно гусеничної, і дуже важливою є потреба у додаткових артилерійських гарматах калібром 155-мм", - акцентував Кулеба.

Міністр зазначив, що більша кількість озброєння калібром 155-мм має допомогти українським воїнам зупинити наступальні операції російських військ і продовжувати контрнаступ.

Озброєння для України

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на суму 275 млн доларів. 9 грудня президент Джо Байден затвердив надання цього пакету допомоги.

За даними Міністерства оборони США, в рамках нового пакета Київ отримає боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, 80 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм, обладнання для протидії атакам безпілотних літальних апаратів, багатоцільові автомобілі підвищеної прохідності HMMWV, машини швидкої допомоги та медичне обладнання, 150 електричних генераторів і похідне спорядження.

12 грудня у Європейському Союзі узгодили рішення про збільшення верхньої межі Європейського фонду миру, через який надається безпекова допомога Україні. Зокрема, верхня фінансова межа фонду буде збільшена до 2 млрд євро у 2023 році і до 5,5 млрд євро до 2027 року.

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