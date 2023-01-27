На Запорізькому напрямку ворог невеликими групами розвідує оборону, але масштабної наступальної операції не веде.

Якщо на Донеччині та Луганщині буде спостерігатись затишшя військових дій, це буде означати, що росіяни почали наступ на інших напрямках.

Про це повідомив керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Євгеній Єрін в ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, на Запорізькому напрямку продовжується активність ворога малими групами на окремих ділянках фронту щодо перевірки на міцність української оборони.

На даний час Сили оборони відбили всі ці спроби і ворог був змушений відступити, лінія фронту змін не зазнала.

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"Ворог може невеличкими групами пробувати прощупувати нашу оборону, але в цілому якоїсь масштабної операції або підготовки до неї ми не бачимо. Тому що всі основні зусилля ворог зосереджує на сусідніх із нами Донецькому, Луганському напрямках, де він підтягує всі сили. Якщо там буде якесь затишшя, то тоді будемо очікувати, що можливо, почнеться і на інших напрямках", - сказав Єрін.

Війна в Україні - ситуація на Донбасі

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський вважає, що чим більше Росія втратить у битві за Донбас, тим меншим буде її загальний потенціал. Глава держави також наголосив, що на Донеччині росіяни постійно намагаються зламати нашу оборону.

25 січня стало відомо, що українські війська відійшли від міста Соледар Донецької області та закріпилися на заздалегідь підготовлених рубежах оборони поблизу міста. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий 26 січня зазначив, що в районі Соледара точаться жорстокі бої.

За даними генштабу, російські окупанти продовжують наступ на Бахмутському та Новопавлівському напрямках.

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