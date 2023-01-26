Голова Луганської ОВА зазначив, що окупанти продовжують залякувати місцевих жителів.

Російські окупанти залякують жителів Луганської області. Росіяни створюють нові катівні.

"Почастішали вибіркові рейди окупантів по населених пунктах - вони вибирають з десятка людей, що не сподобалися, відвозять їх до Луганська у в'язниці, звідки останні практично не повертаються", - заявив голова Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, загарбники планують створити сім в'язниць на тимчасово окупованій частині Луганської області, куди саджатимуть тих, хто відмовиться воювати. При цьому він вказав, що в деяких населених пунктах вже облаштовані приміщення для жорстоких допитів.

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Крім того, він повідомив, що українські військові ведуть важкі бої в Луганській області і мають певні успіхи.

Ситуація в Луганській області - що відомо

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські війська готуються до вирішального наступу у Луганській області. Зазначається, що окупанти можуть проводити обмежені атаки на більшій частині лінії фронту, щоб розосередити і відвернути ЗСУ.

Слід зазначити, що станом на 26 січня українські військові ліквідували близько 123 860 російських військових.

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