Він був комбінований.

Сьогодні вночі Україна завдала удару по російській авіабазі "Саки" поряд з селищем Новофедорівка в окупованому Криму.

Про це повідомляється у офіційному Telegram-каналі Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України. Згідно з повідомленням, мова йде про комбіновану атаку на російських загарбників.

"В ніч на 21 вересня Сили оборони України завдали комбінованого удару по військовому аеродрому окупантів поблизу міста Саки тимчасово окупованого Криму. Слава Збройним Силам України!" - йдеться у повідомленні.

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Атака на Крим 21 вересня: що відомо

Сьогодні вночі окупований півострів масовано атакували безпілотні літальні апарати. У мережі називали цю атаку наймасованішою за весь час. Російське Міністерство оборони заявило про збиття 19 безпілотників в небі над Кримом.

Джерела УНІАН в Службі безпеки України повідомили, що вони спільно з Військово-морськими силами завдали масштабного удару по російському військовому аеродрому "Саки".

Повідомлялося, що в атаці задіяли безпілотні літальні апарати, а потім, після перевантаження російської протиповітряної оборони, ракети "Нептун".

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