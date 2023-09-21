У Новофедорівці прогримів потужний вибух.

У ніч на четвер, 21 вересня, у тимчасово окупованому Криму лунають вибухи. Очевидці заявляють про наліт дронів на аеродром у Новофедорівці.

"Підписники повідомляють, що літають дрони – наліт на аеродром в Новофедорівці, лунають вибухи – їх чують також в Євпаторії і Саках. Також, імовірно, працює росППО – стріляє "Панцир-С1", – повідомляє телеграм-канал "Кримський вітер".

Крім того, вибухи чути в Севастополі, Чорноморському і в районі Сімферополя.

Відео дня

"У районі с. Молочне – с. Затишне під Євпаторією стріляє "Панцир-С1", – додали автори каналу.

Пізніше в Новофедорівці прогримів потужний вибух. Також повідомляється про "спалахи" в районі Гвардійського.

Вибухи в Криму

Вранці 19 вересня в окупованому Криму лунали вибухи. У мережі публікувалися відео з прольотами ракет – "бавовна" трапилася в районі Верхньосадового, де міг бути підземний командний пункт Чорноморського флоту РФ. Примітно, що росіяни заявляли про те, що вражений був нібито виноградник, а не військовий об'єкт.

Пізніше Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України підтвердило, що українські військові завдали удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ біля Севастополя.

Джерело УНІАН у Службі безпеки України уточнило, що удар по штабу був успішним – ракети влучили точно в ціль і розбили об'єкт. Зазначається, що цю операцію СБУ проводила спільно з Повітряними силами ЗСУ та ВМС ЗСУ.

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