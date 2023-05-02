Міністерство оборони Російської Федерації активно розповідає про результати ракетних ударів по Україні. Такий порядок денний має знизити рівень занепокоєння в РФ через контрнаступ української армії.
Аналітики Інституту вивчення війни порівняли повідомлення про удар в ніч на 1 травня. Так, в Генштабі ЗСУ повідомили про зліт дев'яти стратегічних бомбардувальників Ту-95 і двох Ту-160 в Мурманській області та поблизу Каспійського моря. Вони випустили 18 крилатих ракет Х-101/555, з яких 15 збила система ППО.
У свою чергу Міноборони РФ заявило, що вдарили по українських військово-промислових об'єктах і успішно зірвали виробництво. При цьому російські воєнкори стверджували, що нібито ракети знищили українські системи ППО і транспортний вузол в Павлограді.
У свою чергу аналітики вказали, що згідно з геолокаційними кадрами з Павлограда, одна з російських ракет потрапила в Павлоградський хімічний завод, в результаті чого стався потужний вибух.
"Нещодавно Міноборони Росії змінило свою риторику і широко інформує про свої ударні кампанії, ймовірно, намагаючись показати проактивний підхід на тлі зростаючого занепокоєння в російському інформаційному просторі щодо українського контрнаступу", - підсумували експерти ISW.
Ракетний удар Росії в ніч на 1 травня - основні новини
У ніч на 1 травня армія РФ вдарила по Україні 18 крилатими ракетами Х-101/Х-555, 15 з яких збила система ППО. В результаті атаки була пошкоджена інфраструктура Дніпропетровської та Херсонської областей.
Крім того, російські ракети потрапили в підприємство в Житомирській області, а в Павлограді пошкоджено десятки будинків і відомо про більш ніж 30 постраждалих, в тому числі дітей.
У свою чергу в Мініоборони РФ з цинізмом прокоментували масований удар по Україні у ніч на 1 травня. Там заявили, що мета удару досягнута.