Експерти відзначають, що росіяни намагаються знизити градус занепокоєння на тлі контрнаступу ЗСУ.

Міністерство оборони Російської Федерації активно розповідає про результати ракетних ударів по Україні. Такий порядок денний має знизити рівень занепокоєння в РФ через контрнаступ української армії.

Аналітики Інституту вивчення війни порівняли повідомлення про удар в ніч на 1 травня. Так, в Генштабі ЗСУ повідомили про зліт дев'яти стратегічних бомбардувальників Ту-95 і двох Ту-160 в Мурманській області та поблизу Каспійського моря. Вони випустили 18 крилатих ракет Х-101/555, з яких 15 збила система ППО.

У свою чергу Міноборони РФ заявило, що вдарили по українських військово-промислових об'єктах і успішно зірвали виробництво. При цьому російські воєнкори стверджували, що нібито ракети знищили українські системи ППО і транспортний вузол в Павлограді.

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У свою чергу аналітики вказали, що згідно з геолокаційними кадрами з Павлограда, одна з російських ракет потрапила в Павлоградський хімічний завод, в результаті чого стався потужний вибух.

"Нещодавно Міноборони Росії змінило свою риторику і широко інформує про свої ударні кампанії, ймовірно, намагаючись показати проактивний підхід на тлі зростаючого занепокоєння в російському інформаційному просторі щодо українського контрнаступу", - підсумували експерти ISW.

Ракетний удар Росії в ніч на 1 травня - основні новини

У ніч на 1 травня армія РФ вдарила по Україні 18 крилатими ракетами Х-101/Х-555, 15 з яких збила система ППО. В результаті атаки була пошкоджена інфраструктура Дніпропетровської та Херсонської областей.

Крім того, російські ракети потрапили в підприємство в Житомирській області, а в Павлограді пошкоджено десятки будинків і відомо про більш ніж 30 постраждалих, в тому числі дітей.

У свою чергу в Мініоборони РФ з цинізмом прокоментували масований удар по Україні у ніч на 1 травня. Там заявили, що мета удару досягнута.

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