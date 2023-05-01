Ворог традиційно запевняє, що нібито атакував військові підприємства.

Міністерство оборони країни агресора з цинізмом прокоментувала завданий в ніч на 1 травня масований удар по Україні.

Російське відомство заявляє, що нібито атакували військові підприємства, а не житлові будинки в Павлограді і енергетичні об'єкти в двох областях.

"Сьогодні вночі Збройними силами завдано групового ракетного удару високоточною зброєю великої дальності повітряного і морського базування по об'єктах військово-промислового комплексу України. Мету удару досягнута. Всі призначені об'єкти вражені. Порушенао роботу підприємств, які здійснювали випуск боєприпасів, озброєнь і військової техніки для українських військ", – йдеться в повідомленні МО РФ.

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Ракетний удар Росії по Україні в ніч на 1 травня - головне

У ніч на 1 травня країна-терорист випустила по Україні 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, з яких 15 вдалося збити.

Внаслідок обстрілу було суттєво пошкоджено мережеву інфраструктуру Дніпропетровської та Херсонської областей.

Крім того, окупанти потрапили по підприємству в Житомирській області і атакували Павлоград на Дніпропетровщині, де пошкоджено десятки будинків і відомо про більш ніж 30 постраждалих, серед яких є діти.

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