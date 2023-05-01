Наразі експерти з'ясовують, з чого саме було завдано удару.

Під час нічної масової атаки по Україні 1 травня російські окупанти влучили у промисловий об’єкт в Житомирській області, повідомила в коментарі "Суспільному" речниця обласної військової адміністрації Ірина Дембіцька.

За її словами, загалом в області зафіксували одне влучання цієї ночі – поблизу одного з промислових об'єктів. Наразі експерти з'ясовують, чим саме було завдано удару.

Під ранок після оголошення повітряної тривоги голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко в Telegram закликав мешканців області перебувати в укриттях та не знімати і не викладати фото та відео з роботою ППО.

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Тривога в Житомирі та області цієї ночі тривала з 03:42 до 06:32.

Ракетний удар Росії по Україні у ніч на 1 травня - головне

Цієї ночі російські загарбники випустили по Україні 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. З них 15, як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, збили Сили протиповітряної оборони України.

Також ворогом було атаковано Павлоград на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки пошкоджено промислове підприємство, десятки багатоповерхівок і приватних будинків, магазини, школи. Вже відомо про понад 30 постраждалих.

Також, як сповістили в Міністерстві енергетики України, під час нічних обстрілів окупантів суттєво пошкодили мережеву інфраструктуру на Дніпропетровщині та Херсонщині.

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