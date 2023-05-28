Це друга атака по позиціях окупантів в місті за два дні.

Лише вчора вранці у Бердянську на окупованій частині Запорізької області прогриміли потужні вибухи. Вже сьогодні повідомляють про ще одну успішну атаку по позиціях загарбників у Бердянській громаді.

"Ще щонайменще 5 влучань від ЗСУ по російських позиціях у Бердянській громаді! Російське ППО вчергове показало свою неефективність", – сповіщає Бердянська міська військова адміністрація в Facebook.

Водночас в МВА зазначили, що очікується офіційне підтвердження атаки від Генерального штабу Збройних сил України.

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Вибухи в окупованому Бердянську - що повідомлялося

Сьогоднішня атака по позиціях ворога в окупованому Бердянську Запорізької області – не перша за цей тиждень.

Вранці 27 травня повідомлялося про можливий "приліт" у районі міського порта та бази відпочинку, яка стала місцем розташування окупантів.

Згодом військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив, що було влучення по заводу "Азовкабель", на якому базувалися росіяни та їхня техніка. За його словами, було знищено кілька пускових установок С-300 та до 150 військових.

Зауважимо, вибухи в Бердянську пролунали за лічені години після того, як Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зробив публікацію з бійцями нашої армії та повідомленням, що прийшов час "повернути своє".

25 травня місцеві мешканці також повідомляли про декілька "прильотів" у Бердянську та звуки детонації.

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