Прилетіло у завод, який окупанти "облюбували" ще у січні та зробили з нього військову базу.

З'явилися деталі вибухів у тимчасово окупованому Бердянську. "Прилетіло" в завод "Азовкабель", на якому базувалися росіяни та їхня техніка.

Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко з посиланням на "причетного до атаки". За даними джерела, ще з січня завод потрапив у поле зору ЗСУ.

Зазначається, що вчора ЗСУ потужно вдарили по заводу так, що "біосміття розліталося до 10 ранку".

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"Підсумок: парочка пускових установок С-300, кілька одиниць іншого залізяччя та до 150 чмобікоподібних істот покращили статистику зведення Генштабу ЗСУ. Швидкі карети не встигали вивозити, більшість поранених орків - напівпошматовані, медики їм допомагали - просто відрізали кінцівки, бо не встигали надавати належну медичну допомогу. Зеленкою обливають!! Зв’язок лежить, лікарні забиті", - повідомило джерело.

Джерело зауважило, що справжній масштаб втрат РФ завтра розкриє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Вибухи у Бердянську

Вранці стало відомо, що у тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька область) після ранкового натяку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про можливий початок контрнаступу прогриміли сильні вибухи.

Попередньо повідомляли про можливий "приліт" у районі порту міста, а також силам окупантів, які розмістилися на території бази відпочинку "Хімік".

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