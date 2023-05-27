З'явилися деталі вибухів у тимчасово окупованому Бердянську. "Прилетіло" в завод "Азовкабель", на якому базувалися росіяни та їхня техніка.
Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко з посиланням на "причетного до атаки". За даними джерела, ще з січня завод потрапив у поле зору ЗСУ.
Зазначається, що вчора ЗСУ потужно вдарили по заводу так, що "біосміття розліталося до 10 ранку".
"Підсумок: парочка пускових установок С-300, кілька одиниць іншого залізяччя та до 150 чмобікоподібних істот покращили статистику зведення Генштабу ЗСУ. Швидкі карети не встигали вивозити, більшість поранених орків - напівпошматовані, медики їм допомагали - просто відрізали кінцівки, бо не встигали надавати належну медичну допомогу. Зеленкою обливають!! Зв’язок лежить, лікарні забиті", - повідомило джерело.
Джерело зауважило, що справжній масштаб втрат РФ завтра розкриє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.
Вибухи у Бердянську
Вранці стало відомо, що у тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька область) після ранкового натяку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про можливий початок контрнаступу прогриміли сильні вибухи.
Попередньо повідомляли про можливий "приліт" у районі порту міста, а також силам окупантів, які розмістилися на території бази відпочинку "Хімік".