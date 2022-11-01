Попри всі намагання російського агресора, Україна зможе тримати під контролем спроможність енергетичної інфраструктури по всій країні, додав він.

Ідея знищення енергетичної інфраструктури України є метою всієї політичної еліти РФ.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ідея знищення енергетичної гідротехнічної інфраструктури України є ідеєю не тільки пана Кірієнко (заступник адміністрації президента РФ - УНІАН), але й всієї політичної еліти РФ, включно з Путіним. Тобто, вони всі сьогодні мають консенсус, що Україну перемогти не можна у військовому сенсі, тому будемо знищувати в геноцидному сенсі, знищувати енергетичну інфраструктуру, для того, щоб завдати максимальної шкоди жителям України, масової шкоди", - акцентував Подоляк.

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Він зазначив, що міжнародні партнери вже готові надавати допомогу для відновлення енергосистеми країни. За його словами, навіть з урахуванням цієї допомоги, швидкого та стабільного результату буде дуже складно досягнути, тому що ворог продовжуватиме завдавати ракетні удари по енергетичній інфраструктурі, і ремонтні роботи триватимуть постійно.

"Наші партнери говорять про те, що вони готові надати нам додаткові матеріали, додаткову техніку, додаткові ті ж трансформатори, які по часу виготовляються достатньо довго... Але питання ремонту, це питання тепер постійного процесу. Тобто, ми будемо постійно ремонтувати те, що Росія нам сьогодні руйнує. У РФ ще є певна кількість крилатих ракет своїх, але вони там мають певне обмеження з точки зору точності. Є певна кількість ракет, які Іран починає передавати Росії. Тобто удари будуть ", - підкреслив Подоляк.

Він зауважив, що, попри всі намагання країни-агресора, Україна зможе тримати під контролем спроможність енергетичної інфраструктури по всій країні, завдяки допомозі міжнародних партнерів як у ремонті та відновленні об’єктів енергетичної інфраструктури, так і в їх захисті.

"Ремонтна логістика зрозуміла, партнери надають нам додаткові можливості підвищувати наші ремонтні спроможності, триватимуть певні відключення, зрозуміло, щоб не було пікових навантажень. В той же час, ми зараз, займаючись тим, щоб фізично додатково ще захистити ці об’єкти максимально, пришвидшили переговори з нашими партнерами щодо систем антидронових, щодо систем ППО, і головне, щодо систем протиракетної оборони. І таким чином, ми вважаємо, що все ж таки держава буде тримати під контролем спроможність своєї енергетичної інфраструктури по всій країні", - сказав Подоляк.

Атаки на енергосистему України

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія має бути визнана в світі державою-терористом, оскільки продовжує завдавати ракетні та безпілотні удари по цивільній інфраструктурі.

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон в інтерв’ю УНІАН зазначила, що Єврокомісія вражена стійкістю української енергосистеми, попри війну та ракетні атаки росіян.

1 листопада секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що головним ідеологом знищення енергетичної інфраструктури України є заступник адміністрації Путіна Сергій Кірієнко. Він зазначив, що Україна поіменно знає, хто і за що в РФ має відповісти.

Станом на 1 листопада Україна домовилася з 12 країнами про постачання обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.

Кадрі Сімсон заявила, що ЄС готовий постачати електроенергію Україні у разі дефіциту. Вона зазначила, що Європа може забезпечити лише обмежене постачання енергоресурсу в Україну, нагальніше - відновити лінії електропередач у країні.

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