Україні вдалося відновити значну частину пошкоджених потужностей.

Європейська комісія вражена стійкістю української енергосистеми, попри війну і ракетні атаки росіян, проте перед Україною стоять величезні виклики.

Про це сказала єврокомісар з питань енергетики кадрі Сімсон в інтерв'ю УНІАН.

"Виклики, які має подолати український енергетичний сектор, звичайно, величезні. Вражаюче, що енергетична система залишалася майже повністю функціональною до цієї осені, протягом цих місяців війни. І навіть зараз, попри те, що Росія направляє свої удари проти енергетичної інфраструктури, Україні вдалося відновити значну частину пошкоджених потужностей", - сказала вона.

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Сімсон зазначила, що це є свідченням надзвичайної стійкості та хоробрості чоловіків і жінок, які працюють в українському енергетичному секторі.

Удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. У всіх областях почали вимикати світло. Тоді тільки за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

З 10 жовтня атаки на об'єкти критичної інфраструктури не припинялися.

22 жовтня окупанти масово вдарили ракетами по території України. Від електропостачання було відключено майже 1,5 млн абонентів у семи областях.

31 жовтня в результаті обстрілу були пошкоджено електропідстанції, об'єкти гідроенергетики та теплової генерації виникли проблеми з електро- та водопостачанням.

Станом на 1 листопада Україна домовляється з 12 країнами про постачання обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.

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