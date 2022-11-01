Можливі імпортні поставки з ЄС обмежені лімітами потужностей, проте ЄК буде їх збільшувати.

Країни Євросоюзу готові постачати Україні електроенергію у разі її дефіциту через ракетні обстріли росіян, зараз йде робота над збільшенням лімітів потужностей.

Про це сказала єврокомісар з питань енергетики кадрі Сімсон в інтерв'ю УНІАН.

"У нас є необхідні передумови для того, щоб ЄС постачав електроенергію в Україну. Перший крок був зроблений ще в березні, коли ми за два тижні синхронізували українську енергомережу з мережею континентальної Європи, в чому багато хто сумнівався", - сказала вона.

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За словами Сімсон, електроенергія може передаватися в обох напрямках. Це означає, що Україна може як експортувати, так і імпортувати електроенергію з ЄС.

"Очевидні країни, які могли б продавати електроенергію Україні - це, звичайно, її найближчі сусіди. Обсяги, які вони можуть надати, обмежені потужностями для торгівлі, узгодженими в рамках Європейської енергомережі ENTSO-E. ми продовжуємо дуже тісно співпрацювати з ними, щоб збільшувати цей ліміт", - пояснила єврокомісар.

Удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. У всіх областях почали вимикати світло. Тоді тільки за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

З 10 жовтня атаки на об'єкти критичної інфраструктури не припинялися.

22 жовтня окупанти знову масово вдарили ракетами по території України. 1,5 млн абонентів у семи областях України залишилися без світла.

31 жовтня в результаті обстрілу було пошкоджено електропідстанції, об'єкти гідроенергетики та теплової генерації виникли проблеми з електро- та водопостачанням.

Станом на 1 листопада Україна домовлялася з 12 країнами про постачання обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.

За експертними оцінками станом на 1 листопада 2022 року було зруйновано або пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури.

Крім того, частина електростанцій знаходяться на тимчасово окупованій території, в тому числі Запорізька АЕС, яка є найбільшою атомною станцією в Європі та забезпечувала в Україні 25% споживання.

Через ці фактори в Україні виник тимчасовий дефіцит електроенергії і з 11 жовтня було припинено експорт електроенергії для стабілізації власної енергосистеми. Комерційний імпорт енергії з ЄС в Україну поки не здійснювався.

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