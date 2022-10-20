Бомбардування енергетичної інфраструктури без необхідності - це порушення міжнародного гуманітарного права.

Не маючи змоги досягти успіхів на фронті, Росія вдається до терору цивільного населення, знищуючи енергетичну інфраструктуру України, що може розцінюватися як воєнний злочин.

Про це розповіла координатор медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова в ефірі інформаційного телемарафону.

"Не маючи змоги досягти якихось успіхів на полі бою, росіяни вдаються до такого терору цивільного населення… Тим не менше, це не відміняє того, що вони брутально і грубо порушують міжнародне гуманітарне право і вдаються до терору цивільного населення, щоб отримати переваги на полі бою", - сказала вона.

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"Якщо говорити про порушення міжнародного гуманітарного права, то немає військової необхідності у обстрілах об'єктів енергетичної інфраструктури. Якщо фахівці зможуть це довести, то це - воєнний злочин, злочин проти цивільного населення", - зазначила вона.

Пошкодження енергетичної інфраструктури України

Як повідомляв УНІАН, протягом останніх тижнів російські окупанти завдають ударів по енергетичній інфраструктурі України.

10 жовтня ворог завдав по території України понад 61 ракетний та 32 авіаційних удари, здійснив близько 92 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили 73 повітряні цілі: 46 крилатих ракет та 27 безпілотних літальних апаратів.

Внаслідок масованого ракетного удару 10 жовтня постраждала інфраструктура більше ніж 30 населених пунктів.

На сьогодні вже близько 40% загальної енергетичної інфраструктури України серйозно пошкоджено внаслідок російських обстрілів.

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