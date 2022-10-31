Українські дипломати перебувають у постійному контакті з партнерами та докладають максимум зусиль для того, щоб в оселях українців були світло, тепло та вода.

Міністерство закордонних справ продовжує активну роботу з міжнародними партнерами задля відновлення енергетичної інфраструктури України, пошкодженої внаслідок російського ракетного терору.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Українські дипломати перебувають у постійному контакті з партнерами та докладають максимум зусиль для того, щоб в оселях українців були світло, тепло та вода. Ми залучаємо необхідну допомогу та обладнання, щоб подолати наслідки терористичних ударів Росії по критичній інфраструктурі України. Ми не дозволимо російському терору зламати ані нас, ані наших партнерів", - наголосив міністр.

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За його словами, МЗС оновило відповідні запити у рамках Європейського механізму цивільного захисту та центру кризового реагування НАТО. Крім того, дипломати опрацьовують запити безпосередньо з компаніями-виробниками енергетичного обладнання Франції, Німеччини, Бельгії, Швеції, КНР та інших країн.

"Ми вже домовилися про постачання обладнання від урядів і компаній 12 країн: Ізраїлю, Іспанії, Італії, Литви, Німеччини, Північної Македонії, Польщі, Республіки Корея, Словаччини, Словенії, Фінляндії та Франції. Загалом йдеться про 954 одиниці енергетичного обладнання. Перші партії допомоги вже в Україні, решта очікується найближчим часом. Ми продовжуємо працювати над збільшенням кола партнерів і обсягів підтримки", - заявив він.

Серед обладнання, яке отримує Україна, генератори різних типів, перемикачі автоматичні, теплові гармати та інше.

"Ми вдячні кожному партнеру та кожній компанії, які відгукнулася на наш терміновий запит. Україна завжди пам’ятатиме тих, хто був із нами у важку годину випробувань", - підсумував Кулеба.

Ракетний терор Росії

10 жовтня Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. У всіх областях почали відключати світло. Тоді лише за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

Вранці 22 жовтня окупанти повторно масово вдарили ракетами по території України.

В "Укренерго" заявили, що масштаб пошкоджень зіставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня.

Тоді від електропостачання було відключено майже 1,5 млн абонентів у семи областях.

31 жовтня супротивники вранці вдарили по низці областей України, було пошкоджено електропідстанції, об’єкти гідроенергетики та теплової генерації, виникли проблеми з електро- та водопостачанням.

Повітряним силам Збройних сил України вдалося збити 44 з 50 ракет супротивника.

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